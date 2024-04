Kristalina Goergieva è stata nominata per un secondo mandato di cinque anni (a partire dal 1° ottobre 2024) amministratore delegato del Fondo monetario internazionale (FMI). Lo conferma, nella giornata di ieri, il Comitato esecutivo del FMI. La decisione del Consiglio – continua una nota – è stata presa per consenso dopo diversi colloqui, anche se la Georgieva è stata fino all’ultimo l’unica candidata in campo.

“Il Consiglio ha elogiato la leadership forte e agile della Gerogieva durante il suo mandato – aggiunge la nota – che ha attraversato una serie di importanti shock globali. La Georgieva ha guidato la risposta senza precedenti del Fondo monetario internazionale a questi shock, inclusa l’approvazione di oltre 360 miliardi di dollari in nuovi finanziamenti dall’inizio della pandemia per 97 paesi, la riduzione del servizio del debito per i membri più poveri e vulnerabili del Fondo e uno storico prelievo speciale con l’assegnazione di diritti equivalente a 650 miliardi di dollari“.

Cittadina bulgara, la Goergieva ricopre la carica di amministratore delegato dal 1° ottobre 2019 ed è assistita da quattro Vice Amministratori Delegati nella supervisione delle operazioni del Fondo, che serve i suoi membri attraverso circa 3.100 dipendenti. In precedenza, è stata amministratore delegato della Banca mondiale, oltre ad aver prestato servizio presso la Commissione europea come commissario per la Cooperazione internazionale, gli aiuti umanitari e la risposta alle crisi e come vicepresidente per il bilancio e le risorse umane.

In una nota, la Georgieva ha fatto sapere di essere “profondamente grata per la fiducia e il sostegno del Consiglio esecutivo del Fondo, che rappresenta i nostri 190 membri, e sono onorata di continuare a guidare il Fmi come Direttore generale per un secondo mandato quinquennale”.