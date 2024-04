Quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo: Jannik Sinner contro Holger Rune. Segui la cronaca in diretta della partita:

4 a 3 – Con l’aiuto del pubblico e di due belle prime, Sinner instrada bene un game delicato. Lo chiude a zero con un servizio vincente.

3 a 3 – Sinner ora pare in difficoltà: scarico mentalmente. Rune tiene il servizio a zero senza fare fatica.

3 a 2 – Con uno smash Rune si guadagna la seconda palla break dell’incontro. Sinner pare meno incisivo e più intimorito, ma il danese sbaglia la palla corta che lo avrebbe portato in vantaggio. Un gratuito ridà respiro all’azzurro, che poi con una buona prima tiene il servizio.

2 a 2 – Il game comincia con un doppio fallo. Poi si gioca punto a punto. Un lob di Sinner illude, Rune replica con un gran colpo in uscita dal servizio e con un dritto all’incrocio. Un ace lo riporta in parità

2 a 1 – Anche Sinner con due ace consecutivi tiene il turno in battuta. Torna a guidare nel terzo e decisivo set.

1 a 1 – Rune dopo aver fatto confusione, ora è concentrato e nella partita. Sinner riesce ad arrivare 40-30, ma una palla corta porta il danese in parità.

1 a 0 – Sinner è bravissimo a cominciare il terzo set tenendo il servizio. Lo aiuta Rune con un paio di errori.

Rune vince il secondo set al tie-break – Lo show del danese porta i suoi frutti. Un Sinner leggermente più falloso non sfrutta due match point in un tie-break combattuto e spettacolare. Poi ci sono anche i meriti tennistici di Rune, che con un grande dritto incrociato ha annullato il primo match point e poi è riuscito a portare a casa il tie-break per 8 a 6. Ora il match è in salita: nel terzo e decisivo set Sinner deve ritrovare la calma e la sua solidità.

6 pari: è tie-break – Sinner ritrova la freddezza con il suo turno al servizio. Un grande dritto, una vellutata palla corta e una prima pesante lo portano 40-0. Poi sbaglia Rune: si va al tie-break che deciderà il secondo set.

5 a 6 – L’undicesimo gioco comincia con un gratuito di Rune, che teme lo scambio con Sinner. Infatti l’azzurro lo punisce con un dritto pesante a 161km/h e sale 0-30. Il danese fa il furbo e comincia a litigare con il pubblico, spazientito per le sue perdite di tempo. Rune fa il show, Sinner gioca a tennis in maniera magnifica e si prende altre tre palle break. Poi però le spreca tutte e tre, forse tradito dalla tensione e dai giochi mentali dell’avversario. Un altro dritto in rete garantisce a Rune il tie-break.

5 a 5 – Rune continua a rischiare tanto: inevitabile qualche errore. Sinner è bravo però a rimanere in ritmo e punire il danese non appena cala l’intensità. Senza tremare tiene un turno di servizio delicato e allunga il secondo set.

4 a 5 – Rune fa il bello e il cattivo tempo fino al 30 pari. Poi si prende oltre 40 secondi per servire: fa il punto. Sinner protesta e piazza una risposta imprendibile che vale il 40 pari. Rune però replica con una palla corta perfetta e un grande dritto. Il match ora è tosto e spettacolare.

4 a 4 – Sinner non si scompone, anche quando Rune piazza grandi colpi. Gestione perfetta degli scambi e servizio tenuto con un solo 15 concesso all’avversario. Prosegue la battaglia.

3 a 4 – Nonostante le solite stranezze, Rune ora gioca molto bene. Sul suo turno di servizio arrivano più vincenti e meno gratuiti. Con uno smash si porta avanti.

3 a 3 – Una grande risposta di Rune mette Sinner in difficoltà al servizio dopo due game vinti a zero. Sul 30 pari l’azzurro vince uno scambio pazzesco, attaccando e difendendosi fino a costringere l’avversario all’errore per sfinimento. Anche senza la prima, si porta sul 3 pari.

2 a 3, Sinner non sfrutta 3 palle break – Rune commette due doppi falli. Poi uno smash da fondocampo di Sinner regala tre palle break. Il danese però le annulla tutte, specie l’ultima con una raffinata palla corta. Sinner forse ripensa alla chance sfumata, commette due errori. Rune sale 3 a 2.

2 a 2 – Anche Sinner prova il serve and volley sul 40-0. Rune spara in rete. Un altro game scivola via velocemente. Di nuovo parità.

1 a 2 – Uno scambio spettacolare nel secondo 15 lo vince Rune, che nonostante le bizze mentali sta giocando su livelli altissimi. E anche il danese tiene la battuta a zero.

1 a 1 – Un altro servizio vincente, un dritto a spolverare la riga che evidentemente aveva visto un po’ sporca. Un Sinner sempre più solido fa subito 1 a 1 senza concedere punti a Rune.

Secondo set – Rune con tre punti consecutive tiene il suo primo turno di battuta nel secondo parziale.

Sinner ha giocato un primo set irreprensibile: tanta solidità, la ormai consueta capacità di tirare fuori il meglio del repertorio quando è in difficoltà o quando l’avversario concede anche una sola chance. A condire il tutto un servizio che funziona a meraviglia: media della prima sopra i 200 km/h. Un atteggiamento che sta già fruttando i primi segnali di insofferenza da parte di Rune. Il danese ha chiuso il primo set da sbruffone, lasciando il campo mentre Sinner stava ancora servendo. Ma ora comincia un’altra partita.

Sinner vince il primo set 6-4 – Un’altra prima palla sopra i 200 km/h, un dritto quasi sulla linea di fondo. Rune sbuffa e manda un dritto sui tabelloni. Poi l’ace a mettere la ciliegina: un Sinner impeccabile vince il primo set. Mentre il danese mostra segnali di insofferenza.

5 a 4 – Pregevole la risposta di Sinner al serve and volley di Rune, che sta provando ad alzare la cresta. Subito dopo però l’azzurro sbaglia un’altra risposta. Il danese tiene il servizio, ma ora arriva il game cruciale che può decidere il primo set.

5 a 3 – Sinner concede un altro doppio fallo, che lo porta sotto 15-30. Rimedia con un servizio che assomiglia a una lavatrice. Un altro ace per gradire a 208 km/h orari e passa la paura. Rune sparacchia fuori un dritto. 5 a 3 nel primo set

4 a 3 – Un grande rovescio lungolinea, il quinto ace del match e altre prodezze: Rune gioca un game perfetto e lo vince a zero.

4 a 2 – Sinner concede anche una pregevole volee di dritto a rete, mentre Rune è spesso falloso. L’azzurro conferma il break senza patemi.

Break di Sinner! 3 a 2 – Sinner è nella partita. Con un dritto lungolinea si guadagna un 15 di vantaggio. Poi un grande passante e un errore goffo di Rune a rete regale le prime due chance di break all’azzurro. Al termine di uno scambio massacrante, il danese affossa il rovescio: arriva il break per Sinner

2 a 2 – Un doppio fallo inguaia Sinner che si ritrova 30 pari. Rune risponde benissimo e si guadagna la prima palla break. Annullata con servizio e dritto, lo schema migliore. Un’altra ottima battuta e una risposta sul nastro: l’azzurro rimette a posto così la prima situazione di difficoltà.

2 a 1 – Sul turno in battuta di Rune di nuovo 30 pari. Se comincia lo scambio, Sinner gioca meglio. Il danese chiude il game con un servizio vincente.

1 a 1 – Sinner comincia molto bene al servizio. Primo punto vinto a rete, un ace per chiudere il game a zero. In scioltezza.

1 a 0 Rune – Il danese sale subito 30 a zero, poi Sinner si porta 30 pari ma dopo un lungo scambio sbaglia un rovescio. Con un ace Rune tiene la battuta

Il match inizia con Rune al servizio.

Il precedente – Il numero 2 del mondo contro il numero 7, il 22enne italiano contro il 20enne danese. Il match di cartello sul campo Ranieri III, il centrale del Country Club del Principato. È la rivincita della semifinale di Montecarlo 2023, quando a vincere fu Rune, che rimontò dopo un primo set dominato da Sinner. Lo scandinavo litigò con il pubblico e mandò in tilt l’altoatesino, anche grazie alla varietà del suo tennis. Sinner si è preso una prima rivincita alle Atp Finals di Torino.

Cosa c’è in palio – Con una vittoria oggi contro Rune, Sinner sarebbe certo di rimanere numero 2 al mondo. Infatti confermerebbe i punti guadagnati un anno fa, respingendo il sorpasso di Carlos Alcaraz, che si è ritirato dal torneo (qui la spiegazione di come funziona il ranking Atp). Il vincente del match tra Sinner e Rune in semifinale affronterà Stefanos Tsitsipas, che ha battuto agilmente in due set il russo Khachanov.