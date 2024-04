Con la vittoria in due set su Grigor Dimitrov al Masters 1000 di Miami, Jannik Sinner è diventato il numero 2 al mondo, scrivendo una nuova pagina di storia del tennis italiano. L’altoatesino, con 8.710 punti, ha scavalcato il rivale Carlos Alcaraz, passato in terza posizione con attualmente 8.645 punti. Ma il nuovo traguardo potrebbe durare ancora per pochi giorni.

Il Masters 1000 di Montecarlo, il primo evento sulla terra rossa, comincerà con un contro sorpasso virtuale dello spagnolo: Sinner infatti con l’inizio del torneo, per il sistema tennistico di calcolo del ranking, perderà i 360 punti ottenuti raggiungendo la semifinale a Montecarlo nel 2023. Alcaraz, che l’anno scorso ha saltato Montecarlo per infortunio, al contrario non ha alcun punto da difendere e per questo ripartirà con 295 punti di vantaggio rispetto all’italiano, portandosi virtualmente al secondo posto in classifica: ancora 8.645 per lui e 8.350 per l’azzurro.

Dunque, Sinner dovrà guadagnarsi sulla terra rossa del Principato la sua conferma al secondo posto del ranking Atp. L’azzurro resterà numero 2 dopo Montecarlo se vincerà il torneo, se arriverà in finale e Alcaraz sarà eliminato prima della semifinale, oppure se riuscirà a pareggiare il risultato del 2023 a patto che lo spagnolo non arrivi ai quarti di finale. Insomma, non è così facile: salvo una eliminazione precoce di Alcaraz, Sinner sarà praticamente costretto a vincere pure Montecarlo per confermarsi numero 2. Sarebbe l’ennesima impresa.

Anche tornare momentaneamente numero 3 per l’altoatesino però non sarebbe un problema, perché il futuro sulla carta è molto più roseo. Sinner ha infatti soltanto 585 punti da difendere durante la stagione sulla terra rossa (360 dei quali ottenuti proprio a Montecarlo), mentre Alcaraz ne ha ben 2.265, accumulati un anno fa con le vittorie a Barcellona e Madrid e con la semifinale al Roland Garros. Dopo Montecarlo, insomma, sarà Sinner a poter guadagnare punti molto facilmente e lo spagnolo a doversi confermare. Un discorso che vale anche per Novak Djokovic: il serbo ha ben 2.315 punti da difendere sul rosso. Uno scenario che porta a una sola conclusione: presto potremo rivedere Sinner numero 2 del ranking, se non addirittura in prima posizione.