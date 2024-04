Marcos Llorente, centrocampista dell’Atlético Madrid, ha svelato il suo “segreto” alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund: la dieta paleolitica. Proprio così. Ai microfoni del programma El Larguero della rete radiofonica Cadena SER, Llorente ha parlato di questa particolare pratica alimentare che segue da un po’ di tempo: “Vado al 100%. È uno stile di vita e un modo di vivere. Con quello vivrò e con quello morirò. Lo faccio per la salute, non per il calcio. Ho chiaro che quando finirò la carriera continuerò a prendermi cura di me stesso altrettanto o più di adesso”. Insomma, nessun trucco per andare più forte in campo: solamente una nuova moda alimentare.

Cos’è e come funziona – Il regime alimentare, si sa, è molto importante per la longevità agonistica degli atleti. Anche il numero 1 al mondo del tennis, Novak Djokovic, segue una dieta ferrea che lo costringe a non sgarrare mai: “Mi sono concesso un pezzo di cioccolata dopo un anno e mezzo”, aveva detto il serbo dopo la vittoria agli Australian Open 2012 contro Nadal, sottolineando che quella era “la disciplina necessaria per diventare numero 1”. Le scelte radicali però non mancano. Llorente fa della dieta paleolitica il suo mantra. Questa è una pratica che simula l’alimentazione del Paleolitico e quindi si basa sul consumo esclusivo dei cibi che l’essere umano mangiava a quel tempo. Come scritto da Foodspring, sì a tutti gli alimenti di origine vegetale, a uova, a carne e pesce seppur in quantità ridotte. Al contrario no a pasta, pane, riso, latticini, cereali. Via anche tutti gli alimenti trasformati (zucchero, merendine, salumi e cibi pronti): “Non bisogna neanche guardarli”, ha detto il giocatore dell’Atlético Madrid. Si può mangiare ogni qualvolta venga l’appetito, ma al posto dei cibi processati si fa uno snack con insetti, bacche, ortaggi, frutti, radici, bulbi o semi oleosi.