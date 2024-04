Francesco Totti parteciperà alla Kings World Cup, competizione globale che fa parte della Kings League, il bizzarro campionato di calcio a sette di Barcellona fondato dalla leggenda blaugrana Gerard Piqué. L’ex capitano della Roma sarà giocatore e capitano degli Stallions, il team che rappresenterà l’Italia nel Mondiale al via dal 26 maggio fino all’8 giugno in Messico. Insieme a lui in squadra anche Tumblurr, uno dei maggiori content creator italiani in grado di contare 2.5 milioni di followers fra tutti i social.

Gli Stallions sono alla ricerca di giocatori, motivo per cui sono aperte le iscrizioni per i provini che si terranno a Milano a fine aprile. Chi entrerà in squadra avrà l’opportunità di giocare la Kings World Cup, torneo composto da 32 squadre (dieci spagnole, dieci americane e le restanti dodici da paesi diversi) con in palio un montepremi da 1 milione di dollari. Totti si unisce alle tante altre celebrità già presenti: da Zlatan Ibrahimovic ai campioni Neymar, Mario Gotze, Eden Hazard fino a vecchie icone come Rio Ferdinand.