La stabilità del Medio Oriente sembra messa sempre più a repentaglio. Mentre continua a divampare il conflitto nella Striscia di Gaza, con l’operazione a tappeto di Israele che ormai dura da sei mesi con l’enorme prezzo in termini di vite umane, il rischio sullo sfondo, ogni giorno, è che lo scenario di guerra si allarghi. Se fino a un paio di settimane fa a essere in bilico sembra la cosiddetta Linea Blu, cioè il confine tra Israele e Libano presidiato dai caschi Onu della missione Unifil, ora il nuovo fronte è di peso specifico perfino maggiore. Secondo il Wall Street Journal, infatti, Tel Aviv si sta preparando a un attacco diretto dall’Iran nelle prossime 24-48 ore. Il giornale statunitense cita alcune fonti, secondo le quali l’attacco colpirà il territorio di Israele. Fonti informate “dalla leadership iraniana”, spiega peraltro il quotidiano statunitense, confermano che mentre si discute dei piani di attacco, non è stata presa alcuna decisione definitiva. Altre fonti affermano che ci sarebbero stati contatti con la Cia in cui Teheran ha parlato di una modalità di attacco tesa a limitare i rischi di escalation.

Il rapporto del Wsj sottolinea tra le altre cose che ai dipendenti del governo americano in Israele e alle loro famiglie è stato vietato viaggiare in aree al di fuori del centro di Israele, Gerusalemme e Beersheba, evitando il Nord e il Sud del Paese, fino a nuovo avviso. “Un attacco diretto dell’Iran comporterà una appropriata risposta da parte di Israele” ha avvertito nella notte italiana il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, in una conversazione telefonica – la seconda in pochi giorni – con il capo del Pentagono Lloyd Austin. I due – secondo una nota ufficiale – hanno discusso della “preparazione ad un attacco iraniano contro lo Stato di Israele, che potrebbe portare ad un’escalation nella regione“. Austin, da parte sua, ha assicurato che Israele può contare sul pieno appoggio americano. Con l’occasione, per la verità, Austin si è anche lamentato con Gallant del fatto che Washington non era stata informata dell’attacco aereo del primo aprile contro l’edificio del consolato iraniano a Damasco, ampiamente attribuito a Israele. Il Washington Post, citando funzionari statunitensi, spiega tra l’altro che la denuncia di Austin era basata sul fatto che l’attacco aumentava i rischi per le forze americane nella regione.

E oggi a parlare è stata anche Teheran: “Una difesa legittima, con lo scopo di punire l’aggressore è una necessità” ha affermato il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian durante una telefonata con l’omologa tedesca Annalena Baerbock. “Quando il regime israeliano viola completamente l’immunità degli individui e delle sedi diplomatiche andando contro al diritto internazionale e alla Convenzione di Vienna, la legittima difesa è una necessità”, ha ribadito il capo della diplomazia iraniana, come riportato dall’agenzia di stampa iraniana Mehr. “Se un attacco missilistico simile fosse accaduto in una missione diplomatica nella zona di guerra dell’Ucraina, la reazione degli Stati Uniti e dell’Europa sarebbe stata la stessa?”, ha chiesto polemicamente Amirabdollahian alla ministra Baerbock.

In mattinata il ministero degli Esteri francese ha invitato i cittadini transalpini ad evitare viaggi in Iran, Israele, Libano e Territori palestinesi, ultimo di una serie di avvisi delle cancellerie che temono l’evolversi della situazione. “La situazione in Iran è molto tesa e osserviamo con apprensione quello che accade e lavoriamo per una de-escalation”. Lo ha detto un portavoce del ministero degli Esteri tedesco, in conferenza stampa a Berlino, ricordando il colloquio di ieri della Ministra degli esteri Annalena Baerbock con l’omologo iraniano. “Non commento individuali dichiarazioni”, ha risposto a una domanda sulle dichiarazioni di Israele, che ha annunciato che risponderà ad eventuali attacchi. “È chiaro che vogliamo evitare uno scenario in cui l’Iran attacchi interessi militari israeliani e che ci sia una vendetta”, ha aggiunto.