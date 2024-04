Attacco mortale nel centro commerciale Westfield a Bondi Junction, nella zona est di Sydney, in Australia: un uomo armato di coltello ha ucciso cinque persone e ne ha ferite altre, tra cui un neonato di nove mesi. L’episodio ha scatenato un’immediata risposta delle forze di polizia del Nuovo Galles del Sud e l’evacuazione dell’intera area commerciale. Secondo le prime informazioni rilasciate dai media locali e testimoni oculari, l’uomo si è avventato improvvisamente su alcuni presenti. Secondo il Sydney Morning Herald tra i feriti anche un bambino di soli nove mesi, ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L’assalitore è stato ucciso da una agente contro cui aveva puntato l’arma.

La polizia del Nuovo Galles del Sud non esclude che l’aggressione al centro commerciale di Sydney sia un’azione terroristica come ha dichiarato il vice commissario di polizia Anthony Cooke nel corso di una conferenza stampa. “Non escludiamo nulla”, ha detto Cooke rispondendo a una domanda sul possibile movente terroristico. “Al momento non siamo a conoscenza di un movente o di una ideologia dietro l’attacco. Dalle indagini preliminari sembrerebbe che questa persona abbia agito da sola”.

La comunità locale e i media stanno seguendo da vicino l’evolversi della situazione, cercando di ottenere chiarimenti sulla sequenza degli eventi e le motivazioni dietro l’attacco. Nei video diffusi si vedono molte ambulanze e auto della polizia, oltre a una folla di persone, intorno al centro commerciale. Il testimone Roi Huberman ha raccontato alla Abc di essersi rifugiato in un negozio e di aver visto la gente lasciare il centro commerciale in lacrime.

La premier australiana ad interim del Nuovo Galles del Sud, Penny Sharpe, si è detta “scioccata” per l’accaduto: “I miei pensieri e quelli del governo del Nuovo Galles del Sud sono in questo momento con le vittime, le loro famiglie e i primi soccorritori, così come con coloro che potrebbero aver assistito a questi eventi orribili”, ha affermato in una nota. “Ricevo aggiornamenti regolari dalla polizia del Nuovo Galles del Sud e dai servizi di emergenza, nonché dal Dipartimento del Premier. A breve riceverò un briefing formale”. Il primo ministro dell’Australia, Anthony Albanese, ha espresso “shock e costernazione. Per tutti noi stasera, le scene sconvolgenti di Bondi Junction vanno oltre le parole e la comprensione”, ha commentato il premier laburista.