“Ci saranno le elezioni europee, un momento democratico molto importante e dopo le elezioni avremo un quadro dei risultati che è un elemento fondamentale per dare un orientamento politico del e dopo dovremo trovare un accordo sull’Agenda strategica e proporre una squadra a capo dell’Ue“. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel dopo l’incontro con il premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, rispondendo a chi gli chiedeva di un possibile ruolo in Ue dell’ex premier italiano Mario Draghi, dopo il voto di giugno.”Con Meloni” ha assicurato “è stato davvero un ottimo incontro, abbiamo discusso del prossimo Consiglio europeo in programma a Bruxelles la prossima settimana. La competitività è una questione centrale, l’unione del mercato dei capitali ha bisogno di più investimenti per affrontare il cambiamento climatico, l’innovazione digitale e anche per creare opportunità per il rilancio economico“. Per Michel “in primo luogo è estremamente importante essere uniti. “Stiamo difendendo la nostra stessa sicurezza dando il nostro sostegno all’Ucraina e fornendo equipaggiamento militare”, ha poi sottolineato. “La Russia ha deciso di mettere il mondo a rischio”, ha continuato, “è in palese violazione del diritto internazionale e un’unica posizione è possibile: sostenere l’Ucraina più che possiamo”.