“Il M5s non è soltanto il Movimento della prima fase che si limitava a gridare onestà, che ha fatto della battaglia della legalità il fulcro della sua azione politica. Noi siamo in una nuova fase”. Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Bari in una conferenza stampa per annunciare l’uscita dalla maggioranza di centrosinistra in Puglia.

“Sin qui abbiamo fatto la scelta di contribuire al governo di questa regione, quindi è anche con rammarico che oggi si interrompe questo lavoro e questo grande contribuito che abbiamo dato – ha proseguito – Noi siamo entrati in giunta anche perché il presidente Emiliano ha una storia come pubblico ministero che ha combattuto le mafie e perché ha una storia in termini di affinità politica rispetto a principi e valori che per noi sono importanti, penso al welfare, alla giustizia sociale, alla giustizia ambientale”. Quindi, ha concluso, “oggi non disconosciamo le ragioni politiche che ci hanno indotto a fare la scelta di entrare in giunta e non disconosciamo il lavoro che è stato fatto. Però oggi chiudere gli occhi sarebbe un’assurdità e non sarebbe possibile per la nostra storia”.