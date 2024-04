Intrappolati a oltre 30 metri di profondità. Sono ancora lì sotto, dopo l’esplosione causata probabilmente da un cortocircuito, quattro dei 15 operai che stavano lavorando alla messa in opera della turbina dopo alcuni lavori di ammodernamento alla centrale idroelettrica di Enel Green Power di Bargi sul lago di Suviana. Proseguono le complesse operazioni dei sommozzatori dei vigili del fuoco: i soccorritori stanno operando nei piani -8, -9 e -10, nelle quali è impiegato un dispositivo di soccorso di 100 vigili del fuoco. In via di stabilizzazione l’afflusso d’acqua nei piani allagati della centrale, situazione che ha consentito la ripresa delle operazioni.

Infatti le ricerche sono riprese alle otto di mercoledì sera, dopo una giornata passata a ristabilire le condizioni di sicurezza per permettere l’intervento dei Vigili del fuoco, e poi proseguite fino a tarda notte, ma le speranze di ritrovare vivi i lavoratori, hanno spiegato i soccorritori, sono poche: “Non chiudiamo la speranza, ma trovarli vivi sarebbe un miracolo“, ha detto il portavoce dei Vigili del fuoco.

Per ora la situazione nota è quella del primo giorno: tre morti, quattro dispersi, cinque feriti. Mercoledì alcuni familiari delle persone coinvolte sono anche entrati nella centrale, e la Regione Emilia-Romagna ed Enel Green Power hanno attivato il supporto psicologico per i parenti delle vittime. Intanto però la procura della Repubblica di Bologna ha aperto un fascicolo d’inchiesta con le ipotesi di reato disastro e omicidio colposo, per ora contro ignoti. Il Procuratore capo Giuseppe Amato e il pm Flavio Lazzarini hanno disposto alcune perizie per stabilire le cause dell’esplosione e del rogo. Per le indagini verranno sentiti, appena possibile, i feriti più lievi e gli operai rimasti illesi, anche se già ieri gli investigatori hanno raccolto alcune testimonianze.