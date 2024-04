Nuova vicenda che sta suscitando numerose polemiche negli Stati Uniti, avvenuta lo scorso 21 marzo, le cui immagini sono state diffuse soltanto oggi, nella quale un uomo afroamericano di 26 anni, Dexter Reed, è stato ucciso dalla polizia, che ha esploso 96 colpi di pistola in 42 secondi. Reed era stato fermato poiché non aveva la cintura in auto. Secondo la versione ufficiale delle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe sparato per primo, ferendo un agente.