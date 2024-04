Quella di Matteo Berrettini è una carriera piena di successi, tanto quanto di infortuni. L’ennesimo stop forzato, a causa del problema al piede rimediato nel corso degli US Open del 2023, “è stato il momento più difficile, durante il quale ho sentito che il serbatoio si era completamente svuotato“. A dirlo è proprio il tennista romano, protagonista della prima puntata della nuova serie originale di Red Bull “Zeta” disponibile online su Red Bull e Eurosport.it (qui l’episodio completo).

Berrettini si è confessato davanti alle telecamere, aprendo agli spettatori le porte del suo periodo martoriato dagli infortuni e dalla depressione: “Facevo veramente fatica ad alzarmi dal letto la mattina. A un certo punto ho detto: ‘adesso faccio solo le cose che mi va di fare’. Ho dovuto prendermi cura di me stesso”, ha detto. Ma adesso sembra un uomo rinato, una nuova versione di sé stesso visibile anche sul campo dove i risultati stanno tornando. Un percorso che è ripartito dal riscoprire la sua passione: “Tutto questo lavoro che ho fatto su me stesso mi dà la forza di dire che sicuramente ci saranno momenti difficili, momenti tristi, però ripartire con un’energia migliore rispetto al passato e ritrovare gioia ed eccitazione per un evento che sta arrivando e non il terrore di dire: adesso succederà qualcosa”.

Berrettini è il primo volto della nuova serie “Zeta”, che nelle prossime quattro settimane tornerà con altre puntate e altrettanti campioni dello sport italiano, da Alessandra Chillemi (breaking), Leonardo Fioravanti (surf), Alessandro Mazzara (skate) e Larissa Iapichino (salto in lungo). Il secondo episodio sarà disponibile da martedì 16 aprile e avrà come protagonista la campionessa di breaking Alessandra Chillemi.

Credit video: Red Bull Content Pool