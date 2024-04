Attimi di paura per Andrea Dovizioso, coinvolto ieri in un grave incidente in moto e trasportato con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Careggi di Firenze. L’ex pilota della Ducati, mai in pericolo di vita, ha riportato un trauma cranico, la frattura della clavicola destra, dello sterno, del femore e del polso sinistro.

Nella tarda serata del 9 aprile, Dovizioso ha voluto rassicurare i suoi followers sul suo stato di salute, mandando un messaggio con un post: “Questa volta l’ho data bene. La mia collezione di fratture diventa sempre più consistente, ma la cosa importante è che la tac sia negativa. Farò altri accertamenti e vi terrò aggiornati”, ha scritto su Instagram l’ex motociclista. “Ringrazio tutti quelli che mi hanno soccorso e al personale medico dell’ospedale e quelli che mi hanno già scritto”, ha aggiunto.