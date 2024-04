Sono quaranta i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di ricerca per l’esplosione che si è verificata, nel primo pomeriggio di oggi, in una centrale idroelettrica semi-sommersa a Bargi, nei pressi del lago di Suviana. Al momento sono sette i dispersi ma sono ancora in corso le indagini per capire quanti operai erano coinvolti in quel momento nei lavori. Nel video le immagini girate a bordo dell’elicottero dei soccorsi e diffuse dai vigili del fuoco