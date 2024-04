Mathieu van der Poel ha vinto la Parigi-Roubaix, seconda Classica Monumento della stagione ciclistica, per la seconda volta in carriera. Il trionfo leggendario – l’olandese è arrivato con un vantaggio di 3 minuti sul compagno di squadra Jasper Philipsen, secondo al traguardo – è cominciato quando ancora mancavano 60 chilometri al traguardo. Durante la fuga solitaria partita dallo scatto sul tratto di pavé d’Orchies, però, qualcuno ha provato a rovinare la cavalcata di Van der Poel. Una tifosa a fianco della pista infatti gli ha tirato un cappellino vicino alle ruote cercando di farlo cadere.

Was this a sabotage attempt of race-winner Mathieu van der Poel at Paris-Roubaix? What appears to be a cycling cap is thrown or dropped nearly directly at Mathieu van der Poel’s rear wheel.#ParisRoubaix #sbscycling #couchpeloton pic.twitter.com/ZkdaQY8ccr — SBS Sport (@SBSSportau) April 7, 2024



Il ciclista olandese ha poi commentato l’accaduto in tarda serata: “Ho visto che è stato lanciato qualcosa di bianco dietro di me, ma non saprei dire cosa fosse. Evidentemente non a tutti piace che io fossi in testa alla corsa, ma non mi interessa”. L’episodio è stato notato immediatamente anche dai commentatori della televisione francese e belga, che non si sono risparmiati nel criticare il gesto della donna.