Al Giro dei Paesi Baschi 2024, Primoz Roglic è colui che ha avuto la meglio nel terribile incidente che ha coinvolto anche Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel a circa 35 km dalla conclusione della quarta tappa. Il leader della Bora-Hansgrohe non ha riportato fratture, ma comunque pesanti ferite. Inoltre, Roglic era caduto anche nella frazione del giorno precedente, riuscendo a risalire in sella nonostante diverse escoriazioni. Il suo corpo ne è uscito provato e il ciclista sloveno ha deciso di mostrarlo su Instagram attraverso un post.

“Ricordi delle tappe 3 e 4 dell’Itzulia. Mi sento un po’ meglio. Auguro a tutti una pronta guarigione, ci vediamo sulla strada”, ha scritto Roglic che si è mostrato tappezzato di bendaggi e cerotti che coprono le escoriazioni alla schiena, ai glutei e alle gambe. Una foto impressionante, che racconta bene cosa provano i ciclisti ogni volta che finiscono sull’asfalto. Nonostante le ferite, il ciclista sloveno dovrebbe riuscire a partecipare alle prossime corse messe in programma: le due classiche del Trittico delle Ardenne, ovvero Freccia Vallone e Liegi – Bastogne – Liegi, che partiranno rispettivamente mercoledì 17 e domenica 21 aprile. Il suo grande obiettivo comunque è essere pronto per il Tour de France, al via il 29 giugno da Firenze.