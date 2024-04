Sono momenti che Arthur Delaye non scorderà mai: il giovane francese giocatore di tennis con disabilità, affetto da una paralisi cerebrale, ha potuto scambiare alcuni palleggi sulla terra rossa di Montecarlo con Jannik Sinner. Proprio così: il numero 2 al mondo, che si sta preparando per il primo Masters 1000 sul rosso della stagione, ha deciso di concedere comunque parte del suo tempo ad Arthur. Che sui social lo ha ringraziato infinitamente: “Fantastico allenamento stasera con Jannik Sinner. Grazie Jannik per la tua generosità e gentilezza, che bel momento per me come giocatore con disabilità condividere il campo con un giocatore così leggendario“.

Sinner in questi giorni si sta allenando intensamente per adattare il suo tennis alla terra rossa, dopo gli straordinari successi ottenuti sul cemento tra fine 2023 e questo inizio di 2024. Il torneo di Montecarlo è già un appuntamento fondamentale per l’altoatesino: se dovesse riuscire a replicare o migliorare la semifinale raggiunta un anno fa, sarebbe sempre più vicino a diventare il nuovo numero 1 del tennis mondiale.

Anche per questo motivo, Sinner è stato ripreso visibilmente infastidito dalla presenza di una troupe delle Iene al termine del suo allenamento: “No, no, io con Le Iene…”, aveva risposto schivando le telecamere, salvo poi concedere qualche minuto alla trasmissione ma solo al termine della sua routine giornaliera. Atteggiamento completamente diverso invece con Arthur Delaye: di fronte alla richiesta del giovane tennista, Sinner si è messa a disposizione insieme all’allenatore Simone Vagnozzi e al resto del team.

Delaye, che già in passato aveva incontrato altri campioni, da Novak Djokovic a Rafael Nadal, ha voluto però sottolineare la particolare disponibilità e gentilezza mostrati dal tennista azzurro. “Grazie mille Jannik Sinner per questo allenamento insieme alla tua squadra e per la tua generosità“, ha scritto il francese in un altro post, aggiungendo: “Jannik per sempre nel mio cuore”. Mostrando gli scatti e alcuni video dei suoi scambi insieme a Sinner, Delaye ha commentato: “Ricorderò questo giorno per tutta la vita“.