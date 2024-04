“A tutela dei miei figli e di mia moglie e con senso di responsabilità e rispetto verso il Partito democratico, ritiro la mia candidatura per le elezioni di giugno. Prima di essere un uomo pubblico con responsabilità politica sono un padre e un marito”. Raffaelle Gallo, capogruppo Pd in Regione Piemonte, si ritira dalla corsa per le prossime regionali dopo la notizia che il padre Salvatore “Sasà” Gallo, ex manager della concessionaria autostradale Sitaf, è indagato per estorsione, peculato e violazione della normativa elettorale nell’inchiesta Echidna sugli interessi della ‘ndrangheta sull’A32 Torino-Bardonecchia. La Prefettura, come rivelato oggi dal Fatto, potrebbe inviare una relazione sul caso già nei prossimi giorni, e ci sono stati contatti tra il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sindaco Stefano Lo Russo.

Gallo junior, non coinvolto nell’indagine, ha rinunciato anche all’incarico di presidente del gruppo dem in Consiglio regionale, “lasciando il mandato“, comunica, “nelle mani del segretario Mimmo Rossi e del gruppo stesso per identificare il nuovo capogruppo in queste ultime settimane dì legislatura, connesse con gli adempimenti formali per le liste da presentare. Alla candidata presidente Gianna Pentenero e alle candidate e ai candidati che correranno in lista l’8 e il 9 giugno va il mio personale in bocca al lupo”, conclude.

Domenica mattina il Corriere della Sera e La Stampa hanno pubblicato stralci di intercettazioni, depositate agli atti dell’indagine, in cui Raffaele Gallo esultava al telefono con il padre per la nomina di una donna al consiglio di amministrazione della fondazione Film Commission di Torino. Si tratta, come scrive il Corriere, della nuora di un noto industriale cittadino che “fa parte della ragnatela di favori e consenso costruita dai Gallo”. Il quotidiano torinese dà poi conto del sistema di distribuzione di pass per l’autostrada di cui venivano “omaggiati a piacimento” medici, colletti bianchi, giornalisti e politici.