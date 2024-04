No, questa volta il font birichino delle maglie della Nazionale tedesca non c’entra: quella doppia S maiuscola è chiaramente il simbolo delle SS, l’organizzazione paramilitare del Partito nazista di Adolf Hitler. Compare sulla manica sinistra della felpa indossata da Stefan Radu, l’ex capitano della Lazio che sabato ha assistito al derby di Roma (vittoria per 1 a 0 dei giallorossi) dalla Curva Nord, la casa del tifo biancoceleste, notoriamente legato agli ambienti di estrema destra.

Radu, occhiali da sole e sorriso smagliante (prima della partita), si è mostrato alla luce del sole con la sua felpa con il simbolo nazista. Una sua foto ha fatto il giro del web perché è stata postata anche dall’account ufficiale della Serie A in lingua inglese. Quando l’hanno rimossa era ormai troppo tardi: in molti si erano accorti di quel dettaglio sulla manica. Si vede chiaramente la scritta SS Lazio, ovvero il nome della società: Società Sportiva Lazio. Le due S però sono sostituite dal segno Sig Rune (o Siegrune) quello appunto utilizzato dal nazismo per identificare le Schutzstaffeln, abbreviate appunto in SS.

La foto di Radu, che ha giocato alla Lazio per 15 anni, era comparsa anche sul profilo Instagram di Sky Sport, ma anche da lì è sparita. Ovviamente ha continuato a fare il giro del web. L’ex difensore rumeno era già stato accusato in passato di aver effettuato il saluto romano dopo un Lazio-Napoli. Come sempre, fu aperta un’indagine da parte della procura Figc che finì con un proscioglimento.