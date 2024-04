“Vittoria candidato filo putiniano in Slovacchia? L’Europa è forte, io mi auguro sempre che vincano gli europeisti ma bisogna sempre rispettare le votazioni dei popoli europei. Noi siamo favorevoli agli Stati Uniti d’Europa e all’elezione diretta, dobbiamo fare passi in avanti per far contare di più il continente nella Nato”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, entrando all’hotel Ergife per partecipare alla presentazione della nuova segreteria di FI Roma. “Se PPE e Conservatori riusciranno a trovare una quadra su Von Der Leyen? Le maggioranze in Italia sono una cosa, in Europa altro perché non ci sono solo gli italiani. Il PPE è il primo partito europeo. Quindi, dovrà essere proposto un rappresentante del partito popolare ed il congresso ha già scelto Ursula Von der Leyen”, ha continuato.