“Le europee sono per noi un banco di prova fondamentale. Quello che stiamo facendo e che Tajani ha lanciato è un’unità di un’area popolare. È giusto che si trovino candidati che vogliano condividere il nostro percorso. Noi puntiamo a superare la soglia del 10 per cento, stiamo lavorando bene”. Così il Capogruppo al Senato di Forza Italia, Maurizio Gasparri, entrando all’hotel Ergife per partecipare alla presentazione della nuova segreteria di FI Roma. “Vittoria elezioni sponente filo-Putin in Slovacchia? Ho costatato nell’ultimo congresso del PPE che i paesi dell’est sono preoccupati della deriva russa”, ha continuato.