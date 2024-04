Rajon Rondo non è più un giocatore di basket. L’annuncio ufficiale, dopo due anni di inattività, è arrivato al podcast All The Smoke di Matt Barnes e Stephen Jackson. “In questo momento preferisco passare del tempo con i miei figli. Ho guadagnato abbastanza, ora mi occupo di loro”, ha detto Rondo nel corso della puntata. Finisce così la sua carriera che si era già interrotta nell’aprile 2022, quando con i Cleveland Cavaliers giocò quella che è diventata la sua ultima partita di sempre.

L’ex compagno ai tempi dei Los Angeles Lakers, LeBron James, lo ha salutato stanotte con queste parole: “Uno dei migliori giocatori con cui abbia mai giocato. Abbiamo spesso parlato di unirci, lui sapeva che avremmo potuto vincere un campionato. E lo abbiamo fatto”.

LeBron James on Rajon Rondo officially announcing his retirement: “One of the best players I ever played with. … ‘Do always talked about if he ever teamed up with me, he knew we could win a championship. And we did that” pic.twitter.com/GtLofpAUtg — Dave McMenamin (@mcten) April 3, 2024



Rondo è infatti due volte campione Nba: l’ultimo anello lo ha conquistato proprio con i losangelini durante l’emergenza Covid-19 nella bolla di Orlando, mentre il primo risale al 2008, al suo capitolo nella lega con i Boston Celtics. In Massachusetts Rondo è approdato dopo il Draft 2006, in cui fu selezionato con la 21esima scelta dai Phoenix Suns, e vi è rimasto per otto anni. Da lì è partito per un lungo viaggio, in cui ha vestito altre otto maglie, conclusosi ufficialmente al podcast dopo 16 stagioni disputate.

Rondo, che ha appena compiuto 38 anni, può vantare un palmares illustre. Oltre ai due titoli Nba, è stato un quattro volte All-Star tra il 2010 e il 2013 e tre volte miglior assistman della lega grazie alla sua visione di gioco fuori dal comune. Tra i traguardi personali, anche quattro presenze nei quintetti difensivi divise in due First Team e due Second Team. “Sedici anni non sono facili. I campionati sono duri da vincere. Congratulazioni per la tua splendida carriera, fratello”: questo il messaggio di addio firmato da Dwight Howard, suo compagno ai Lakers. Se ne va uno dei più visionari della palla a spicchi.