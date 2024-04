Polemiche in Spagna dopo la diffusione di un video che riprende parzialmente un episodio che ha coinvolto almeno due agenti della Polizia Nazionale e due uomini neri, avvenuto venerdì 29 marzo a Madrid. Le immagini, diventate virali sul web, mostrano come un poliziotto immobilizza a terra uno dei due, gettandosi sopra di lui e mettendogli un braccio attorno al collo, mentre un secondo agente gli sferra almeno due manganellate, prima di tentare di bloccare l’altro ragazzo, che almeno a prima vista appare disarmato, con almeno un colpo violento all’altezza dello sterno, sferrato con le mani, e affrontandolo con un atteggiamento particolarmente aggressivo.

L’episodio è avvenuto a Lavapiés, il quartiere multietnico per eccellenza di Madrid. Il video, che dura circa un minuto e 10 secondi, è stato inizialmente diffuso da Serigne Mbaye, ex deputato regionale di Podemos a Madrid e conosciuto localmente come attivista anti-razzismo. “Qual è la giustificazione di un intervento così violento?”, si è chiesto su X, “la pressione e la violenza della polizia a Lavapiés non hanno nome”.

Il caso ha suscitato reazioni indignate anche di altri esponenti politici di sinistra e di collettivi sociali. Ieri sera, a Lavapiés è andato in scena un raduno di protesta contro “il razzismo istituzionalizzato” e per denunciare “l’abuso della violenza” da parte della polizia: nel quartiere c’è infatti chi sostiene che interventi particolarmente aggressivi delle forze dell’ordine nei confronti di persone di colore sono “sistematici” e non casi isolati. Il ministero dell’Interno, scrive l’agenzia di stampa Efe, ha comunicato l’apertura di un’indagine interna per chiarire l’accaduto. Inizialmente, la Polizia Nazionale aveva riferito che gli agenti erano intervenuti in questo caso dopo che era stata segnalata una “rissa” tra alcune persone, e che i due uomini che appaiono nel video, poi risultati fermati, avevano mostrato un atteggiamento aggressivo nei loro confronti. Secondo il sindacato della polizia Sup, intervenuto in difesa dei poliziotti coinvolti, le immagini dell’episodio circolate sono “incomplete”.