Almeno sette persone che lavoravano per la ong statunitense World Central Kitchen dello chef Josè Andres sono state uccise in un raid aereo dell’esercito israeliano. “World Central Kitchen è sconvolta nel confermare che sette membri della nostra squadra sono stati uccisi a Gaza in un attacco dell’Idf”, ha comunicato in una nota la ong di base negli Stati Uniti, aggiungendo che le vittime “provenivano da Australia, Polonia, Regno Unito, un cittadino con doppia nazionalità americana e canadese e un palestinese”. Nelle immagini, il veicolo bersaglio del raid distrutto e i corpi degli operatori portati negli obitori di Rafah e Deir al Balah.