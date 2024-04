Un ragazzino di appena 12enne ha aperto il fuoco questa mattina in una scuola a nord di Helsinki, a Vantaa: un suo coetaneo è morto, mentre altri due studenti sono gravemente feriti. La polizia finlandese è intervenuta all’apertura dell’orario scolastico, alle 9:08 ora locale, le 8:08 ora italiana. Il responsabile della sparatoria è stato arrestato poco dopo: frequenta la scuola media dell’istituto. Il 12enne ha sparato con una pistola: ora l’arma è stata sequestrata dalla polizia.

“Oggi, dopo le 9:00 del mattino, si è verificata una sparatoria in una scuola in cui è morto un alunno di prima media”, ha dichiarato in una conferenza stampa Ilkka Koskimaki, capo della polizia del dipartimento orientale di Uusimaa. La sparatoria è avvenuta nel centro didattico Jokiranta che fa parte della scuola Viertola di Vantaa, città di oltre 250mila abitanti che si trova pochi chilometri a nord della capitale Helsinki. L’istituto conta 800 iscritti.

Il premier della Finlandia, Petteri Orpo, si è detto “profondamente scioccato” dalla sparatoria avvenuta stamattina. “I miei pensieri sono rivolti alle vittime, alle loro famiglie e agli altri studenti e al personale della scuola di Viertola. Stiamo seguendo da vicino la situazione e attendiamo aggiornamenti dalle autorità“, ha scritto Orpo in un post su X.