Colpiti da un attacco israeliano mentre stavano distribuendo aiuti alimentari. Sette operatori umanitari internazionali sono stati uccisi in un raid dell’Idf del primo aprile: lavoravano per l’organizzazione non governativa World Central Kitchen ed erano impegnati nella distruzioni del cibo nella zona della Striscia di Gaza. “Siamo sconvolti”, ha scritto la ong in una nota. Le vittime provenivano da Australia, Polonia, Regno Unito, Usa-Canada, Palestina. La squadra, spiegano in un comunicato, “viaggiava a bordo di due auto blindate con il logo” della ong e, “nonostante i movimenti fossero stati coordinati con l’Idf, il convoglio è stato colpito mentre lasciava il deposito di Deir al-Balah, dove il team aveva scaricato più di 100 tonnellate di aiuti alimentari umanitari” arrivati attraverso il corridoio marittimo da Cipro. Il raid, ha denunciato la ong annunciando lo stop delle proprie attività nella zona, “non è solo un attacco contro Wck, è un attacco alle organizzazioni umanitarie che si presentano nelle situazioni più terribili, dove il cibo viene usato come arma di guerra. È imperdonabile”.

L’Idf ha parlato di “tragico incidente” e ha dichiarato di aver avviato “un esame approfondito ai massimi livelli per comprendere le circostanze”. La Casa Bianca si è detta “afflitta” e “profondamente turbata dall’attacco”. Lo ha scritto su X la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, Adrienne Watson, aggiungendo che “gli operatori umanitari devono essere protetti mentre consegnano aiuti di cui c’è un disperato bisogno, ed esortiamo Israele a indagare rapidamente sull’accaduto”. Anche la Commissione Ue si è mossa per chiedere “un’indagine approfondita”: “Gli operatori umanitari devono essere sempre protetti, in linea con il diritto umanitario internazionale”, si legge su X. “Condanno l’attacco e sollecito un’indagine. Nonostante le richieste di protezione di civili e operatori umanitari, assistiamo a nuove vittime innocenti”, ha detto Borrell, invocando l’immediata attuazione della risoluzione Onu per “un cessate il fuoco immediato, un pieno accesso umanitario e una protezione rafforzata dei civili”. Anche il Regno Unito tramite il Foreign Office ha chiesto “con urgenza” alle autorità israeliane di fornire dettagli sulla morte dei sette operatori e in particolare sul decesso del cittadino britannico coinvolto. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha parlato dal campo dei rifugiati palestinesi in Giordania dove è in visita: “Spero che il governo di Israele chiarisca quanto prima le circostanze del brutale attacco ai lavoratori del World Central Kitchen”. Sanchez ha nuovamente reclamato al governo di Benyamin Netanyahu un cessate il fuoco immediato sulla Striscia di Gaza.

Sgomento e disperazione si ritrovano nelle parole dello chef ispano-americano Jose Andres, fondatore della ong: “Il governo israeliano deve fermare queste uccisioni indiscriminate”, ha detto. “Deve smettere di limitare gli aiuti umanitari, smettere di uccidere civili e operatori umanitari e smettere di usare il cibo come arma. Niente più vite innocenti perse. La pace inizia con la nostra comune umanità. È necessario iniziare adesso. Queste sono persone, angeli con cui ho prestato servizio in Ucraina, Gaza, Turchia, Marocco, Bahamas, Indonesia. Non sono senza volto… non sono senza nome”. In segno di solidarietà ha preso la parola anche Oscar Camps, fondatore della ong Open Arms che partecipa insieme a World Centralt Kitchen alla missione sulla Striscia di Gaza: “Siamo qui perché soffrivamo per la morte dei civili a Gaza, ora anche per il vuoto irreparabile che lascia la perdita dei nostri compagni della squadra del World Central Kitchen. Una tragedia poiché i lavoratori per gli aiuti umanitari e i civili non dovrebbero mai essere obiettivo” di attacchi.

Secondo quanto riferito da un giornalista di Associated Press presente in ospedale, i corpi degli operatori umanitari uccisi sono stati portati in un ospedale nella città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, al confine con l’Egitto. I corpi delle vittime straniere saranno evacuati da Gaza, mentre il corpo dell’autista palestinese rimasto ucciso verrà consegnato alla sua famiglia a Rafah per la sepoltura. Un membro del board di World Central Kitchen, Robert Egger, riferisce che il membro australiano del team rimasto ucciso è una donna, Zomi Frankcom, 44 anni, di Melbourne.

Tre navi di aiuti erano arrivate lunedì dall’isola mediterranea di Cipro con circa 400 tonnellate di cibo e rifornimenti predisposti sia dall’organizzazione benefica che dagli Emirati Arabi Uniti. Si trattava della seconda spedizione del gruppo dopo un’operazione pilota del mese scorso. L’esercito israeliano è stato coinvolto nel coordinamento di entrambe le consegne. Gli Stati Uniti hanno ‘pubblicizzato’ la rotta marittima come un nuovo modo per consegnare gli aiuti disperatamente necessari al nord di Gaza, dove le Nazioni Unite hanno dichiarato che gran parte della popolazione è sull’orlo della fame, in gran parte tagliata fuori dal resto del territorio dalle forze israeliane. Israele ha impedito all’Unrwa, la principale agenzia delle Nazioni Unite a Gaza, di effettuare consegne nel nord di Gaza, e altri gruppi di aiuto affermano che l’invio di convogli di camion nel nord di Gaza sia troppo pericoloso per la mancata garanzia da parte dell’esercito di un passaggio sicuro.



Uno degli effetti dell’ennesimo attacco agli operatori umanitari è quello di scoraggiare l’attività di altre ong. Neanche 24 ore dopo l’attacco infatti, una seconda ong con sede negli Stati Uniti, American Near East Refugee Aid (Anera) ha annunciato la sospensione delle sue operazioni a Gaza dopo l’attacco in cui sono rimasti uccisi sette operatori umanitari dell’organizzazione World Central Kitchen (Wck). Anera e Wck stanno sospendendo le loro operazioni a Gaza. Insieme, Anera e Wck forniscono circa 2 milioni di pasti a settimana a Gaza”, ha detto alla Bbc Sean Carroll, ceo dell’organizzazione benefica. “I nostri cuori martoriati e spezzati sono con i nostri amici della World Central Kitchen oggi e tutti i giorni”, aveva scritto in precedenza su X. Alla domanda sull’impatto che la decisione di sospendere la fornitura di cibo avrebbe sugli abitanti di Gaza, che secondo le Nazioni Unite stanno affrontando una carestia provocata dall’uomo, Caroll ha sottolineato che “la potenza occupante ha l’obbligo, ai sensi del diritto internazionale, di provvedere alle persone sotto occupazione“.