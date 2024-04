“Sono morti mentre facevano quello cui questa ong è dedicata, che è dare da mangiare alla gente in mezzo alla devastazione”. Lo ha detto Pedro Sanchez riferendosi ai sette lavoratori umanitari del WCKitchen uccisi a Gaza da un raid aereo israeliano. “Spero ed esigo che il governo israeliano chiarisca quanto prima le circostanze di questo brutale attacco che si è portato via la vita di sette cooperanti che non facevano altro che aiutare”, ha insistito il presidente del governo spagnolo in dichiarazioni dal campo rifugiati palestinesi in Giordania.