L’esercito israeliano ha annunciato di aver completato le “operazioni mirate” all’ospedale Shifa a Gaza City e di essere “uscito” dal complesso. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui i soldati “hanno ucciso terroristi in scontri ravvicinati, hanno localizzato numerose armi e documenti di intelligence in tutto l’ospedale, prevenendo danni a civili, pazienti ed équipe mediche”. Sempre a Gaza City – secondo la stessa fonte – “un elicottero ha colpito un complesso militare di Hamas dotato di trappole esplosive”. D’altra parte il ministero della Sanità della Striscia di Gaza gestito da Hamas ha dichiarato di aver scoperto decine di cadaveri nell’ospedale di al-Shifa dopo il ritiro oggi di carri armati e altri veicoli dell’esercito israeliano. “Decine di corpi di martiri, alcuni in stato di decomposizione, sono stati rinvenuti nel complesso e attorno all’ospedale”, afferma il dicastero in un comunicato stampa precisando che ci sono danni materiali sono “molto significativi” su tutti gli edifici.