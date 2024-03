Il mistero sembra essere risolto: la scia di luce che ha attraversato la Spagna, da Girona fino alla Comunità valenciana, era un satellite della rete Starlink di Elon Musk. A supportare la teoria è la Luftwaffe, l’aeronautica tedesca, accreditando una delle due ipotesi avanzate dall’Istituto di scienze spaziali spagnolo CSIC. L’oggetto artificiale è apparso sopra i cieli spagnoli attorno alle 23 di venerdì ed è stato intercettato da diversi punti di rilevamento. Da subito erano state avanzate due possibilità: un missile balistico o un satellite di rientro. Il CSIC aveva parlato di “buone probabilità” che si trattasse della prima ipotesi.

È da subito stato chiaro che non si trattasse di un oggetto naturale, tipo un meteorite, a causa della traiettoria e dall’altezza con cui è entrato in Spagna dalla Francia. Ora le autorità tedesche confermano che si trattava di un oggetto artificiale, con ogni probabilità di un satellite della rete Starlink del multimiliardario proprietario di Tesla: “A nostro avviso, si è trattato del rientro di un satellite Starlink “, ha spiegato la Luftwaffe.

Starlink è uno dei maxi-progetti di Musk che mira ad avere una rete di satelliti di comunicazione dell’azienda aerospaziale SpaceX con l’intento di coprire la rete Internet e di telefonia mobile in ogni punto della terra. Quando è scoppiata la guerra in Ucraina, il magnate ha messo a disposizione del governo la rete per facilitare le comunicazioni nel Paese invaso dalla Russia. Non si tratta del primo satellite di Musk caduto in Spagna. Come ricorda ABC, un paio di anni un altro precipitò in mare vicino a Murcia.