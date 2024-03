Una scia bianca che, attorno alle 23 di venerdì, attraversa i cieli della Catalogna e della Comunità valenciana. E due possibilità concrete, secondo gli studiosi: era un missile balistico o il rientro di un satellite. Con la prima ipotesi che, stando alle prime ricostruzioni, pare essere quella più corretta. A sostenere le due possibilità sono i ricercatori dell’Istituto di Scienze Spaziali del CSIC: “Siamo sorpresi che questo volo non sia stato annunciato perché ha una traiettoria da nord a sud. Aspettiamo di vedere quali spiegazioni verranno date”, ha dichiarato Josep María Trigo, ricercatore dell’Istituto.

Secondo la CSIC, come riporta ABC, stando alla traiettoria dell’oggetto al momento non identificato, la sua provenienza è dalla Francia. Di certo, il viaggio è iniziato da nord, come indicano diversi video. La scia bianca infatti compare prima sopra Girona, quindi su Barcellona e sul mar delle Baleari per terminare il suo viaggio a sud della Comunità valenciana. Stando sempre al CSIC, l’oggetto – che sicuramente secondo gli studiosi non era qualcosa di naturale – è stato ‘fotografato’ da almeno dieci stazioni di ricerca, essendo visibile da Aragona fino a Navarra.