“Io sono un grande fautore degli Stati uniti d’Europa, ma non di una lista fatta con Cuffaro, Mastella, Cesaro, Bonino, Renzi. Questo per tante ragioni, è un po’ caotica come rappresentazione”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, intercettato fuori Montecitorio dopo essere intervenuto a SkyTg24.

“Azione presenterà le migliori liste mai presentate, se si parlerà di difesa europea allora presenteremo il Generale Campolini e se si parlerà di Africa avremo Raffaelli che ha contribuito alla pace in Mozambico e così via – ha spiegato – La porta è spalancata a Emma Bonino e +Europa ma lo deve decidere Bonino”.

“Porte aperte di Azione per Pizzarotti? Rifiuto in radice questa visione. Io ho parlato con Riccardo Magi per discutere della lista che però avesse dentro una coerenza”, ha continuato.