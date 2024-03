In vista delle elezioni europee “in Campania abbiamo oggi una presenza mai vista dei ministri del governo Meloni. Quelli del governo precedente erano quasi completamente assenti ma ora siamo all’eccesso opposto”. È l’affondo lanciato da Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nel corso del consueto appuntamento social del venerdì. In “quest’anno abbiamo avuto 120 presenze di ministri nella Regione, siamo confortati…siamo diventati una regione attraente. Arriveremo circa a 150 viaggi ministeriali. A che pro? Niente, solo propaganda”, continua De Luca facendo anche una “classifica” e dicendo che il maggior numero delle presenze è del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, con 27 visite. Per De Luca la prima cosa che i ministri dovrebbero ottenere “è lo sblocco dei fondi di sviluppo e coesione” aggiungendo che per il riparto della sanità “la Campania è la regione più penalizzata”.