La depressione atlantica Nelson ha messo in ginocchio il Portogallo. Il Paese è stato colpito mercoledì 27 marzo da una fortissima ondata di maltempo che ha causato disagi in particolare a Lisbona e nelle zone limitrofe. La città è finita completamente sott’acqua con strade allagate diventate come fiumi e traffico in tilt. Le immagini, pubblicate in questi giorni sui social sono impressionanti. Centinaia gli interventi dei Vigili del fuoco.

video Instagram/@lisboa_myohmy e @super_lisboa