Una donna di nazionalità cinese è stata arrestata per ben due volte nel giro di poche settimane per aver compiuto atti persecutori nei confronti di un ragazzo di 22 anni. La vittima, un giovane studente universitario della facoltà di architettura presso il Politecnico di Milano, ha raccontato di non conoscere la donna e di averla incrociata solo alcune volte all’università. La vicenda, riportata dal quotidiano Il Giorno, racconta di uno stalking talmente serrato che aveva spinto il giovane a sporgere denuncia e a richiedere l’aiuto degli agenti della polizia per ben due volte in appena 17 giorni. In entrambi i casi, la stalker è stata fermata e arrestata per atti persecutori. L’ultimo episodio era avvenuto lo scorso lunedì mattina in uno degli edifici del Politecnico milanese dove il ragazzo accorgendosi della presenza della donna, aveva avvisato immediatamente la polizia. La 28enne che inizialmente si era allontanata, è stata rintracciata e fermata dagli agenti vicino al campo sportivo Giuriati. La donna ora ai domiciliari è in attesa dell’udienza di convalida del fermo con l’accusa del reato di atti persecutori.

Il 4 marzo, a valle degli approfondimenti investigativi, la donna si è vista recapitare l’ammonimento del questore, la misura di prevenzione che intima al presunto autore della condotta persecutoria di interrompere immediatamente molestie, minacce o intrusioni nella vita altrui e allo stesso tempo lo invita a recarsi in un centro specializzato per prendere consapevolezza dei suoi comportamenti scorretti. Nonostante però gli avvertimenti, la donna pochi giorni dopo si è presentata nuovamente nella struttura universitaria e ha aggredito fisicamente il ragazzo, spintonandolo. Ammanettata dagli agenti del commissariato Città Studi, è finita a San Vittore. Scarcerata, è tornata in azione 17 giorni dopo dove è stata nuovamente fermata.