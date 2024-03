“Una persona sta passeggiando sull’Asse Mediano, è spaesato”. Tante persone hanno segnalato alla centrale operativa della compagnia di Giugliano in Campania nel Napoletano, la presenza di una persona lungo la carreggiata della superstrada che è una strada statale. L’uomo, un 80enne, stava camminando spaesato sulla corsia di sorpasso, in senso opposto alle auto che sfrecciavano. Sul posto si sono precipitati i carabinieri, che hanno subito messo in salvo l’anziano, visibilmente disorientato, tra il vento, la pioggia e le auto. L’uomo, un 80enne del posto, si era allontanato poco prima da una casa di riposo, affidato ai medici del 118 ora fortunatamente sta bene.