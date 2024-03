Nessuna novità, anzi le ricerche rallentano a causa del maltempo. È il sesto giorno in cui i soccorritori battono palmo a palmo i monti lombardi nella speranza di rintracciare Edoardo Galli, il 17enne scomparso a Colico, in provincia di Lecco. Le battute sono state ostacolate sui monti dal ritorno del maltempo, che da martedì imperversa con piogge intense e neve in quota.

Il ragazzo è uscito di casa la mattina del 21 marzo e non è mai arrivato a scuola, il liceo scientifico che frequenta a Morbegno (Sondrio). Secondo gli investigatori potrebbe essere essersi allontanato in treno diretto a Milano. Tra le ipotesi, almeno in un primo momento, c’era quella di una fuga verso la Russia: come riferito dai genitori, negli ultimi giorni Galli ha fatto ricerche in Internet sulla guerra in Ucraina e su come sopravvivere in montagna. La madre è di origine russa e il ragazzo ha il doppio passaporto.

Gli inquirenti continuano intanto ad analizzare le immagini dei circuiti di videosorveglianza lungo il tragitto che almeno inizialmente il 17enne avrebbe percorso. Martedì si erano alzati in volo anche i droni e le ricerche si erano concentrate intorno ad alcuni monti al confine tra le province di Lecco, Sondrio e Bergamo. Era anche giunta una segnalazione alla famiglia – al momento senza riscontro – che cristallizzava la posizione del ragazzo sul monte Suchello nella giornata di sabato.

Il giorno della scomparsa Galli – alto 1,80 metri, capelli castano chiaro, occhi grigio verdi e con indosso un paio di occhiali fotocromatici – portava un giubbino di jeans blu scuro, pile beige, camicia marrone a quadretti e scarpe Adidas bianche e strisce blu. Tra i segni particolari si segnala una lieve cicatrice sopra l’occhio destro.

Chiunque dovesse vederlo può contattare le forze dell’ordine al 112 oppure l’Associazione Penelope Lombardia al 380/7814931. Anche la prefettura di Lecco ha pubblicato un appello, e chiunque abbia informazioni utili può chiamare i carabinieri al numero 0341/940106.