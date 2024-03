“Abbiamo definito le modalità di intervento per la Torre Garisenda” che verrà messa in sicurezza grazie “ai tralicci utilizzati per la Torre di Pisa”. A dirlo è stato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Accursio a Bologna, a proposito dei lavori di ristrutturazione di una delle due torri simbolo di Bologna. Una volta installati i tralicci d’acciaio già utilizzati a Pisa, la Garisenda “uscirà dalla fase gialla” e sarà “messa in sicurezza, entrando nella fase verde”, ha aggiunto Lepore.