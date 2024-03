Per il quinto giorno vanno avanti le ricerche di Edoardo Galli, il diciassettenne di Colico (Lecco) scomparso da casa dal 21 marzo. Da lunedì i volontari del soccorso alpino e le forze dell’ordine stanno setacciando, anche con l’ausilio di droni, un’area boschiva dell’alta Valsassina, nella zona dell’alpe Paglio e del Giumello. Le ricerche sono state concentrate in questa zona tenendo conto delle informazioni che il giovane aveva letto in Rete nelle ore precedenti la scomparsa. In un primo momento era stata presa in considerazione anche l’allontanamento all’estero, avendo il ragazzo anche passaporto russo.

Una segnalazione – giunta alla famiglia e che i soccorritori stanno cercando di verificare – cristallizzerebbe la presenza del giovane nella giornata di sabato, seduto su una panchina, poco sotto la cima del monte Suchello, in una zona a cavallo tra la Val Seriana e la Valle Brembana, in provincia di Bergamo. Intanto Alessandro Galli, il papà di Edoardo, ha lanciato nuovi appelli, dopo quelli dei giorni scorsi: “Le forze dell’ordine ci stanno dando un grosso aiuto – ha spiegato – e speriamo che le ricerche diano presto esito. Non avevamo alcun segnale che potesse metterci in allarme o farci pensare ad una fuga. Abbiamo parlato anche con gli insegnanti e abbiamo raccolto solo commenti positivi: Edoardo è un ragazzo ben inserito nel contesto scolastico”.

Nelle ultime ore, anche la preside del liceo Nervi Ferrari di Morbegno, aveva lanciato un appello al ragazzo: “Edoardo, torna a casa. Tutti noi ti aspettiamo”. In passato Galli ha frequentato l’istituto alberghiero di Casargo (Lecco), vicino alla zona in cui ora sono state concentrate le ricerche. Su Internet avrebbe poi fatto ricerche su come riuscire a sopravvivere nei boschi, e anche per questo motivo le battute convergono ora sull’Alpe Giumello.