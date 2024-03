I quattro partiti principali riprendono un po’ di ossigeno. I tre partitini liberaldemocratici ballano a cavallo della soglia di sbarramento delle Europee. La difficile salita della lista pacifista di Michele Santoro per raggiungere il 4%. Sono i tre elementi principali che emergono dal sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7. Resta al primo posto Fratelli d’Italia che dopo aver toccato il 26,7 per cento – peggior risultato da quando è al governo – è risalito al 27. Il partito della premier distacca di 7 punti il Partito democratico che si attesta intorno al 20, in trend lievemente positivo. Si rialza anche il Movimento 5 Stelle (+0,3% in una settimana) che viene dato al 15,6. La Lega prova a scrollarsi di dosso Forza Italia: tra i due partiti di centrodestra è in corso da tempo un testa a testa ma al momento il Carroccio è ancora sopra all’8 per cento (e questa settimana guadagna anche qualcosina) mentre i berlusconiani hanno frenato al 7,7.

1 /2 sondaggio 1

Tra i partiti più piccoli gli unici che sembrano in grado di superare la soglia di sbarramento per le Europee sono l’Alleanza Verdi-Sinistra e Azione, anche se entrambi registrano tendenze col segno meno. Sempre al centro Italia Viva sembra riprendere quota ma non va oltre il 3,4, mentre +Europa a fatica avvicina il 3. Nel quadro di Swg da una parte sembrano sparire Italexit (che peraltro alle Europee correrà in un cartello insieme a Sud chiama Nord di Cateno De Luca) e Unione Popolare, ma compaiono Democrazia Sovrana e Popolare di Marco Rizzo e Pace Terra Dignità di Santoro. Entrambi vengono valutati all’1,6%. Secondo l’istituto triestino l’area del non voto e degli indecisi totalizza il 34 per cento.