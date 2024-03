Mentre i membri del consiglio d’istituto dell’istituto comprensivo statale Iqbal Masih di Pioltello, nel Milanese difendono la decisione di confermare la chiusura il prossimo 10 aprile in occasione della festa per la fine del Ramadan, arriva anche l’intervento del presidente della Repubblica. Sergio Mattarella ha risposto, infatti, alla lettera inviatagli da Maria Rendani, vicepreside dell’Iqbal Masih, che nei giorni scorsi lo aveva invitato a visitare l’istituto al centro della bufera politico mediatica. “Apprezzo il vostro lavoro”, ha detto il Capo dello Stato.

“Ho ricevuto e letto con attenzione la sua lettera e, nel ringraziarla, desidero dirle che l’ho molto apprezzata, così come – al di là del singolo episodio, in realtà di modesto rilievo – apprezzo il lavoro che il corpo docente e gli organi di istituto svolgono nell’adempimento di un compito prezioso e particolarmente impegnativo“. È questo il messaggio di Mattarella indirizzato alla vicepreside. La stessa Maria Rendani che ha ricevuto proprio da Mattarella, nel giugno del 2022, l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana per avere “favorito l’integrazione nella sua scuola di Pioltello”.

Proprio oggi i membri del consiglio d’istituto hanno chiesto di rispettare la decisione presa e di poter “tornare a vivere con tranquillità la scuola”. Le polemiche però non si sono placate e sono arrivate anche in Parlamento con Fratelli d’Italia che ha annunciato una interrogazione al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara per sapere cosa intenda fare ora. Una decisione, quella dell’istituto, “assolutamente fuori luogo” l’ha definita il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Secondo Fontana “al di là delle valutazioni di merito che sta facendo il ministro, sottolineo che a questo punto bisogna prevedere una chiusura per tutte le feste di tutte le religioni che sul nostro territorio vengono praticate”. “Se è una questione di rispetto delle religioni – sottolinea – allora vanno rispettate tutte”. “Non è detto – conclude Fontana – che per rispettarle si debba chiudere una scuola, si possono rispettare anche in un altro modo mi sembra”.