Per la prima volta nella storia del tennis italiano, tre azzurri sono agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti sono i protagonisti di questo traguardo, pronti a scendere in campo questo martedì 26 marzo: una giornata che già si preannuncia emozionante per il tennis azzurro. L’appuntamento è fissato a partire dalle ore 16 italiane.

Arnaldi: avversario e orario

Il primo a scendere in campo sul cemento veloce della Florida è Matteo Arnaldi, che affronterà il ceco Tomas Machac, numero 60 del ranking mondiale. Arnaldi arriva a questo appuntamento senza aver ancora ceduto un set nel torneo, dimostrando una forma e una maturità tennistica in costante crescita. Dall’altra parte della rete, Machac si presenta come un avversario ostico; ha già buttato fuori nomi di rilievo come Andrey Rublev e Andy Murray. L’unico precedente, poi, è nettamente a favore del ceco. Il match è in programma sul campo del Grandstand alle ore 16: apre la sessione di gioco.

Sinner: avversario e orario

Jannik Sinner si troverà di fronte l’australiano Christopher O’Connell, n.66 del mondo che sta trovando il suo miglior tennis all’alba dei 30 anni, dopo aver anche smesso di giocare per via degli infortuni. Nel loro unico precedente, nel 2021 ad Atlanta, Sinner perse contro l’australiano. Da allora però tante cose sono cambiate, soprattutto per l’azzurro. La vera incognita sarà verificare le condizioni del numero 3 al mondo, dopo le difficoltà contro Griekspoor. Il loro incontro è il terzo match previsto sul Grandstand, segue Arnaldi-Machac e Ruud-Jarry. Orario indicativo: introno alle ore 20.

Musetti: avversario e orario

Infine, Lorenzo Musetti si prepara ad affrontare la sfida più ardua contro il numero due del mondo, Carlos Alcaraz. Il loro confronto promette scintille: Musetti e Alcaraz si sono già affrontati tre volte, con l’italiano che ha saputo imporsi solamente ad Amburgo nel 2022, sulla terra rossa. Parte nettamente sfavorito, ma i lampi di classe mostrati contro Ben Shelton permettono al carrarino quanto meno di sognare l’impresa. Il match è programmato come terza partita della sessione diurna nello STADIUM, è previsto non prima delle ore 20:30.

Dove vedere le partite in tv e streaming

Gli appassionati potranno seguire le gare degli italiani in diretta tv su Sky, canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205) e Sky Sport Plus, attivabile con il tasto verde del telecomando. Chi preferisce la fruizione in mobilità potrà collegarsi a SkyGo, mentre sempre in streaming è tutto disponibile anche sulla piattaforma Now.