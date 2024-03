“Noi ci dobbiamo ricordare che la ricchezza non la crea lo Stato, il lavoro non si crea per decreto, la povertà non si abolisce per decreto. La ricchezza in Italia la fanno le aziende con i loro lavoratori e quello che devono fare le istituzioni è mettere quelle aziende e quei lavorati nella condizione di lavorare al meglio”. Così la premier Giorgia Meloni a Campobasso, prima della firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra Governo e Regione Molise.

La premier è tornata anche a scagliarsi contro il Reddito di cittadinanza. “Ci sono due modi per tentare di combattere il divario Nord-Sud, c’è il Reddito di cittadinanza e le infrastrutture di cittadinanza”, ha spiegato, sottolineando di preferire la seconda opzione. “Il reddito era la risposta di chi non poteva risolvere il problema e manteneva le persone in una condizione di marginalità. Le infrastrutture di cittadinanza sono le risposte di chi investe sul territorio per cambiare le opportunità. Perché il territorio non è spacciato, il suo destino dipende da quanto può competere a armi pari. È la risposta che cerchiamo di dare noi”, ha aggiunto.