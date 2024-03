“Solo immaginare che soldati europei possano andare in guerra è sbagliato. Credo che il presidente Macron, con le sue parole, sia un pericolo per l’Europa“. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega, nel suo intervento in chiusura dell’evento Winds of change, organizzato a Roma da Id, il gruppo del Parlamento Ue a cui appartiene la Lega. “È chiaro che in un conflitto tra Russia e Ucraina sappiamo distinguere tra aggredito e aggressore, ma io non voglio lasciare ai miei figli un continente impegnato nella terza guerra mondiale“