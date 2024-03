Domenica di blocchi e paralisi alla mobilità per Milano. Tra lo sciopero dei treni di 24 ore e la Stramilano 2024, la corsa simbolo della città che quest’anno festeggia la sua 51esima edizione, il capoluogo lombardo rischia di fermarsi e finire in balia di code e imbottigliamenti. L’agitazione, preannunciata sul calendario del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ha carattere nazionale e coinvolgerà il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria, quindi Trenitalia, Trenord e Italo, limitando soprattutto gli spostamenti verso la città dall’Hinterland e dal resto della Regione. Andando a pesare sul traffico in entrata e in uscita dalla città, già parzialmente bloccata per la corsa: per permettere lo svolgimento della Stramilano, infatti, in città ci sarà una sorta di blocco del traffico, con decine di strade che saranno chiuse ad auto e moto private ma anche ai mezzi pubblici Atm (non coinvolti dallo sciopero).

Lo sciopero – L’agitazione parte da sabato sera alle 21 e durerà fino alle 21 di domenica 24, spiega il gruppo Fs in una nota. Gli scioperi, proclamati da alcune sigle sindacali autonome – Cub Trasporti, Sgb e Usb – “potrebbero avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine degli scioperi”. L’agitazione sindacale – spiega Trenitalia – può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

I viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole Imprese Ferroviarie. Informazioni su collegamenti e servizi attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti. Restano garantite alcune corse nazionali e i treni regionali negli orarie più utilizzati dai pendolari, tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21.

La Stramilano – I luoghi di partenza saranno Piazza Duomo e Piazza Castello, pronte ad accogliere le migliaia di atleti, appassionati e famiglie che ogni anno dal 1972, invadono la città meneghina per una giornata di festa e sport. L’anno scorso, in occasione del 50esimo compleanno di Stramilano, sono state ben 60mila le persone che si sono riversate tra le vie milanesi colorandole di rosso. “Da oltre 50 anni la Stramilano, ad ogni edizione, ci ricorda che lo sport avvicina le persone e che correre all’aria aperta insieme a familiari, amici, colleghi o in compagnia di altri appassionati fa bene al corpo e alla mente – commenta Giuseppe Sala, sindaco di Milano – La bellezza e la gioia dello stare insieme sono alla base del successo della Stramilano: una corsa per tutte le età, che sa entusiasmare e coinvolgere tanti milanesi e runner professionisti e amatoriali, anche provenienti da fuori città. Il prossimo 24 marzo si rinnova l’appuntamento con la stessa energia e passione: non resta che partecipare e vivere a pieno queste belle emozioni!”.