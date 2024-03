Sono iniziate nella notte tra il 22 e il 23 marzo le operazioni di disinfestazione straordinaria a Busto Arsizio, cittadina in provincia di Varese. I trattamenti antizanzare sono iniziati alle 22 di ieri sera e saranno ripetuti per tre giorni consecutivi, fino al 24 marzo, dopo che nelle scorse ore è arrivata la segnalazione di un sospetto caso di Dengue, malattia tropicale trasmessa dalle zanzare, in un residente di ritorno dal Brasile. L’uomo abita in Via Ippolito Nievo e questo ha portato il Comune e l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) a predisporre una massiccia operazione di disinfestazione urgente per prevenire un’eventuale diffusione del contagio.

Con un’ordinanza del sindaco, è stata delineata un’area di intervento precauzionale nel raggio di 200 metri dalla residenza dell’uomo, coinvolgendo diverse vie del quartiere in un’operazione di disinfestazione programmata per durare tre giorni, fino al 24 marzo. Le strade interessate sono: Via Nievo, Via Adria, Via Catullo, Viale Borri, Via Codroipo, Via Pordenone, Via Bonghi, Via Cividale, Piazzale Crespi, Via Ponzella, Via Del Bosco, Via Vicenza, Via Montebelluna, Via Bobbio, Via Gussoni, Via Jesolo, Viale Boccaccio. Nella notte, le squadre di disinfestazione hanno lavorato con meticolosità, seguendo le precise indicazioni dell’ATS per ridurre il rischio di proliferazione della zanzara Aedes, nota per essere il vettore di malattie quali Dengue, Zika e Chikungunya.

L’amministrazione comunale ha invitato i cittadini ad adottare misure precauzionali durante i giorni di trattamento, tra cui mantenere chiuse le finestre, evitare di esporre all’esterno animali domestici e non consumare frutta e verdura dall’orto se non raccolti prima dell’inizio della disinfestazione. È stato inoltre consigliato l’utilizzo di repellenti per zanzare, l’installazione di zanzariere e l’adozione di comportamenti attenti per eliminare ristagni d’acqua, ambiente favorevole alla riproduzione delle zanzare.