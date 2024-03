Il caso di razzismo che vede coinvolto Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, avrà ripercussioni che potrebbero estendersi ben oltre la giustizia sportiva. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il futuro del giocatore all’interno del club nerazzurro infatti è appeso a un filo, con l’Inter che valuta azioni drastiche in caso di conferma delle accuse. Molto dipenderà quindi da quanto emergerà dall’indagine portata avanti dalla Procura federale, che dopo aver ascoltato proprio Acerbi deciderà se squalificare il difensore per le frasi rivolte a Juan Jesus durante Inter-Napoli, ultima partita di Serie A prima della sosta.

Acerbi potrebbe ricevere fino a 10 giornate di stop, che significherebbero stagione finita. In questo scenario l’Inter, stando a quanto emerso dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, sarebbe pronta a intraprendere misure severe, che potrebbero prevedere una sanzione economica e, in ultima analisi, il divorzio con il difensore. Acerbi, dal canto suo, si è dimostrato determinato a difendersi dalle accuse, riponendo fiducia nella sua capacità di dimostrare la sua innocenza e l’assenza di intenti discriminatori. “Sei solo un negro”, è quello che ha detto di aver sentito Juan Jesus. “Ti faccio nero”, è quello che sostiene di aver detto Acerbi.

L’Inter per ora è rimasta alla finestra, ascoltando la posizione del suo giocatore e prendendosi ulteriore tempo per valutare come procedere. Il verdetto della giustizia sportiva su questa vicenda avrà quindi inevitabilmente un impatto decisivo sulle future decisioni del club nerazzurro riguardo al rapporto con Acerbi. Secondo La Gazzetta dello Sport, un’esito sfavorevole e la conseguente squalifica del giocatore per razzismo potrebbero rendere insostenibile il proseguimento della sua carriera all’Inter, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2025.

La tensione tra Acerbi e l’Inter, in questo momento, sembra presagire uno scenario in cui una separazione durante l’estate diventa un’opzione sempre più concreta. Non vanno trascurate, in questo senso, le parole dette da Marcus Thuram sulla questione: non esattamente una difesa a spada tratta del suo compagno di squadra. Le modalità di questa potenziale separazione restano da definire, ma il quadro attuale delineato da La Gazzetta dello Sport suggerisce che le parti si stiano muovendo verso un inevitabile divorzio.