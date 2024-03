Nelle prime 10 posizioni ci sono solo giocatori del Paris Saint Germain. E davanti a tutti, con un distacco impressionate, c’è lui: Kylian Mbappé. Il quotidiano sportivo francese L’Equipe ha svelato la classifica degli stipendi mensili lordi della Ligue 1. La stella del calcio mondiale guadagna una cifra imbarazzante: 6 milioni di euro al mese, solo di stipendio. Oltre cinque volte in più dei suoi compagni di squadra Dembélé e Marquinhos, che vantano un’entrata mensile dal Psg di 1,12 milioni lordi.

Non se la passa male nemmeno Milan Skriniar: la sua fuga dall’Inter è stata ben remunerata dai parigini, che gli garantiscono 1,1 milioni al mese. Il difensore guadagna più di Gianluigi Donnarumma, Marco Asensio e Achraf Hakimi, un altro ex Inter. Per trovare due giocatori che non indossino la maglia del Psg bisogna scendere all’11esimo e 12esimo posto, dove ci sono Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) e Wissam Ben Yedder (Monaco).

Tra i 30 calciatori più pagati molti ex volti della Serie A. Ci sono ad esempio Nemanja Matic e Jordan Veretout, due ex Roma ora al Lione e al Marsiglia. Ma in 19esima posizione c’è anche Joaquin Correa, un altro nerazzurro adesso passato all’Olimpique. Come sottolinea proprio L’Equipe, il suo stipendio è spropositato rispetto al rendimento in campo: l’argentino da fine novembre ad oggi ha giocato appena 20 minuti in Ligue 1. Eppure ogni mese guadagna 450mila euro lordi.

La classifica dei 30 giocatori più pagati della Ligue 1

1. Kylian Mbappé (PSG) 6.000.000 €

2. Ousmane Dembélé (PSG) 1.120.000 €

– Marquinhos (PSG) 1.120.000 €

4. Lucas Hernandez (PSG) 1.110.000 €

5. Milan Skriniar (PSG) 1.100.000 €

6. Gianluigi Donnarumma (PSG) 849.500 €

7. Marco Asensio (PSG) 831.000 €

8. Randal Kolo Muani (PSG) 750.000 €

9. Achraf Hakimi (PSG) 738.600 €

10. Nordi Mukiele (PSG) 700.000 €

11. Pierre-Emerick Aubameyang (OM) 650.000 €

-Wissam Ben Yedder (Monaco) 650.000 €

13. Presnel Kimpembe (PSG) 640.000 €

14. Keylor Navas (PSG) 572.600 €

15. Bradley Barcola (PSG) 550.000 €

16. Layvin Kurzawa (PSG) 500.000 €

-Alexandre Lacazette (OL) 500.000 €

-Nemanja Matic (OL) 500.000 €

19. Geoffrey Kondogbia (OM) 450.000 €

-Jordan Veretout (OM) 450.000 €

-Joaquin Correa (OM) 450.000 €

22. Gonçalo Ramos (PSG) 443.500 €

23. Fabian Ruiz (PSG) 434.200 €

24. Manuel Ugarte (PSG) 412.100 €

25. Carlos Soler (PSG) 400.000 €

-Corentin Tolisso (OL) 400.000 €

-Dejan Lovren (OL) 400.000 €

28. Isamaïla Sarr (OM) 390.000 €

29. Saïd Benrahma (OL) 350.000 €

-Anthony Lopes (OL) €350.000