Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, vede un accordo per la tregua tra Israele e Hamas più vicino. Nel corso del suo nuovo tour in Medio Oriente, il capo della diplomazia americana impegnato nel lavoro di mediazione tra le parti in conflitto a Gaza ha detto di pensare che “il divario si stia riducendo e che un accordo sia assolutamente possibile”. Anche per questo gli Stati Uniti hanno presentato, ha annunciato lo stesso Blinken, “una risoluzione ora all’esame del Consiglio di Sicurezza Onu che chiede un cessate il fuoco immediato legato al rilascio degli ostaggi e speriamo vivamente che i Paesi la sostengano”.

Blinken ricostruisce dal suo punto di vista i passaggi compiuti per favorire un avvicinamento tra i vertici di Tel Aviv e quelli del partito armato palestinese che governa la Striscia: “Abbiamo lavorato molto duramente con il Qatar, con l’Egitto e con Israele per mettere sul tavolo una proposta forte. L’abbiamo fatto, Hamas non ha accettato, sono tornati con altre richieste e altre richieste, i negoziatori ci stanno lavorando proprio adesso. Dobbiamo vedere se Hamas potrà dire sì alla proposta. Se lo farà, sarà il modo più immediato per alleviare la miseria della gente di Gaza che è proprio ciò che vogliamo”.

Un passo in avanti, però, potrebbe avvenire anche alle Nazioni Unite. Dall’inizio della guerra gli Stati Uniti hanno posto il veto a diverse risoluzioni del Consiglio di sicurezza che chiedevano cessate il fuoco immediati e duraturi. Adesso, però, a presentare una risoluzioni con questa richiesta è proprio Washington che vuole inviare un “segnale forte” e sottolineare “l’impegno” americano per una “soluzione sostenibile della crisi” e per la creazione di un “futuro Stato palestinese” che offra garanzie di sicurezza a Israele. La bozza di risoluzione Usa dovrebbe essere messa al voto venerdì, da quanto si apprende da fonti Onu. Il testo afferma che “il Consiglio di Sicurezza determina l’imperativo di un cessate il fuoco immediato e prolungato per proteggere i civili di tutte le parti, consentire la consegna di assistenza umanitaria essenziale e alleviare la sofferenza umanitaria”. E “verso tale obiettivo sostiene inequivocabilmente gli sforzi diplomatici internazionali in corso per garantire tale cessate il fuoco in connessione con il rilascio di tutti gli ostaggi rimanenti”. Si tratta del linguaggio più forte usato dagli Stati Uniti sinora, contando che solo il mese scorso hanno obiettato all’uso del termine “immediato” in una bozza presentata dall’Algeria.

Va avanti per il quarto giorno consecutivo l’operazione militare israeliana nell’ospedale al-Shifa. Tel Aviv ha annunciato di aver ucciso “140 terroristi” nel corso di questo lungo blitz e di aver trovato all’interno della struttura 3 milioni di dollari presumibilmente di Hamas o di altre formazioni armate. Oltre a questo, si dice che circa 3.700 civili palestinesi sono stati evacuati dal centro medico e diretti verso il sud della Striscia. Le violenze continuano anche in Cisgiordania, in particolar modo a Tulkarem, dove Idf e milizie locali si sono scontrati provocando la morte di 4 palestinesi.

Mentre è in corso il Consiglio europeo nel quale l’Ue presenterà una nuova posizione anche sul conflitto a Gaza, l’Alto rappresentante per la Politica Estera Josep Borrell ha ribadito che “Israele ha il diritto di difendersi, ma non di vendicarsi. Perché non analizziamo se quello che accade a Gaza è in linea con il diritto internazionale? Perché altrimenti è solo retorica. Non possiamo chiudere gli occhi, lamentarsi ma non fare niente. Spero che il Consiglio europeo oggi lanci un forte messaggio a Israele. Gli Usa presenteranno una risoluzione all’Onu in cui per la prima volta chiedono una tregua insieme alla liberazione degli ostaggi. I bambini stanno morendo di fame“.