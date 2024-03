Proiezione del documentario di Giulia Innocenzi, Food for profit, a Montecitorio e flash mob per sensibilizzare l’opinione pubblica contro gli allevamenti intensivi. La pellicola, sempre più richiesta e proiettata nelle sale cinematografiche italiane, è sbarcata alla Camera dei deputati. “La sala è piena” dice con soddisfazione Eleonora Evi, deputata del gruppo Misto che ha promosso l’iniziativa. “Per dire stop agli allevamenti intensivi si passa anche attraverso queste iniziative. Oggi il settore zootecnico è un settore malato” afferma Evi. La proiezione del docufilm è stata preceduta da una performance di artisti davanti Montecitorio. “Denunciamo – afferma Innocenzi – i 400 miliardi di euro della politica agricola comune, di cui la maggior parte viene destinata agli allevamenti intensivi, questi sussidi devono finire”. “Insieme a Giulia Innocenzi per dire stop ai sussidi europei per questo tipo di allevamenti intensivi abbiamo lanciato una petizione su eumans.eu perché i soldi pubblici non devono essere usati in favore di un’industria non sostenibile sul piano ambientale e che provoca sofferenza agli animali” afferma Marco Cappato.