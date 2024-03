Fratelli d’Italia perde ancora consensi e scende sotto il 27 per cento. Secondo l’ultima rilevazione di Radar Swg, il partito di Giorgia Meloni perde lo 0,3 per cento e si attesta al 26,8%. E questo proprio mentre, intervistata da Agorà su Rai3, dice che alle prossime elezioni Europee punta a voler confermare i voti delle politiche (ovvero proprio il 26). Intanto, a essere dati in calo sono anche il Partito democratico al 19,8 (-0,4%) e il Movimento 5 stelle al 15,3% (-0,1). I dati sono stati raccolti tra il 13 e il 18 marzo, a una settimana dalle elezioni regionali in Abruzzo e mentre il campo largo cercava disperatamente un candidato unitario (riuscendoci solo in parte).

Il partito della presidente del Consiglio rimane saldamente la prima forza politica, ma il sondaggio Swg rileva come i consensi stiano tornando intorno a quota 26 per cento, ovvero la cifra di ottobre 2022 quando ancora stava formando il governo. Nella compagine di centrodestra si conferma la perdita anche per il Carroccio: dopo la batosta elettorale in Abruzzo, ora la Lega è data all’8 per cento (- 0,1). Cresce solo Forza Italia dello 0,2 e raggiunge il 7,8% dei consensi degli intervistati.

Tra le forze minori, si segnala Azione di Carlo Calenda al 4,3 per cento (- 0,2) e Alleanza Verdi Sinistra in crescita dello 0,1 e ora al 4,2%. Salgono anche Italia Viva al 3,2% (+0,1%) e +Europa al 2,9% (+ 0,2%); Italiexit per l’Italia è all’1,7%; Noi Moderati al 1,1%.